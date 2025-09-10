Mundial de fútbol dispara demanda de artículos deportivos en ciudad china de Yiwu

Beijing, 11 sep (Xinhua) — A nueve meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los comerciantes de la ciudad china de Yiwu, conocida como el «supermercado del mundo», han intensificado la producción y exportación de artículos deportivos para satisfacer la creciente demanda internacional.

Ubicada en la provincia oriental china de Zhejiang, la ciudad es un importante centro de comercio internacional, famosa por la oferta de productos de pequeño formato, desde adornos navideños hasta la mercadería asociada a los grandes eventos deportivos.

Los empresarios de Yiwu están aprovechando el potencial de crecimiento del venidero torneo de fútbol, que será organizado en junio del próximo año por Estados Unidos, Canadá y México, según reportó el periódico China Daily.

Wu Xiaoming, gerente general de la compañía Yiwu Aokai Sports Goods, se reunió recientemente con un cliente mexicano en el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, el mayor centro mundial de productos de pequeño formato. El comprador mexicano realizó un pedido de productos deportivos, que pronto se enviará al extranjero.

«Impulsadas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las ventas de nuestros productos han experimentado un auge reciente. Producimos alrededor de 4.000 balones al día y prácticamente no tenemos inventario. En lo que va de año, nuestra empresa ha fabricado y vendido más de 700.000 balones», destacó Wu.

El 70 por ciento de los productos fabricados por Aokai pertenecen a su marca independiente MEIK, que es el motor clave de los esfuerzos de la empresa por ampliar su presencia en los mercados mundiales. Los productos de la marca MEIK se han exportado principalmente a Latinoamérica y Europa, y los balones representan el 90 por ciento del total de las exportaciones.

Este es solo el comienzo de la temporada alta, de acuerdo con Wu. Con la llegada del período pico tradicional de las compras relacionadas con el fútbol, es probable que en el cuarto trimestre se registre un incremento en los pedidos y se prevé un repunte adicional de la reposición antes del inicio de la Copa Mundial.

A pesar de la creciente incertidumbre en el entorno del comercio exterior, los empresarios de Yiwu han mostrado una sólida resiliencia. En los primeros siete meses de este año, las exportaciones de artículos y equipos deportivos de Yiwu alcanzaron los 6.780 millones de yuanes (950 millones de dólares), un 16,8 por ciento más que el año anterior.

De esta cifra, las exportaciones a países como Estados Unidos, Canadá y México totalizaron 1.880 millones de yuanes, marcando un aumento interanual del 10 por ciento, según los datos de la Aduana de Yiwu.

Desde la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos hasta las elecciones presidenciales estadounidenses, los productos de pequeño formato fabricados en Yiwu se han ganado el apodo de «pronosticadores de resultados», ya que la producción de ciertos bienes refleja la demanda del mercado y de los consumidores.

«Los mercados de exportación de los productos básicos de Yiwu están muy diversificados y la ciudad mantiene relaciones comerciales con más de 230 países y regiones. Cabe destacar que las exportaciones a las economías que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta han experimentado un rápido crecimiento», afirmó Fu Yifu, investigador especial del Su Merchants Bank, con sede en Nanjing, provincia de Jiangsu.

«Gracias a su diversificada estructura de mercado, Yiwu ha mitigado eficazmente los riesgos y reducido su dependencia de un solo mercado, lo que ha impulsado firmemente la resiliencia de su comercio exterior», destacó Fu.

De acuerdo con el experto, Yiwu cuenta con una cadena de suministro altamente integrada y ofrece una amplia gama de categorías de productos. Los comerciantes locales han invertido considerablemente en la investigación y desarrollo, transformando muchos productos básicos en productos inteligentes y ecológicos de alto valor añadido. De esa forma, han logrado acceder a los mercados extranjeros ofreciendo productos de alta calidad a precios más bajos.

Según los reportes de la Asociación de la Industria de Productos Deportivos y de Fitness de Yiwu, durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar, los productos fabricados en Yiwu representaron aproximadamente el 70 por ciento de toda la mercadería relacionada con el torneo a nivel mundial, una vez confirmada la fase de grupos de 32 equipos.