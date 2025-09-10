Otras cinco personas mueren por desnutrición en Gaza, según autoridades sanitarias

Tel Aviv, 10 sep (Sputnik).- Fuentes médicas de la Franja de Gaza anunciaron este miércoles la muerte de cinco palestinos, incluido un niño, en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición que afectan al enclave palestino.

«Con estos cinco fallecimientos, el número total de muertes por inanición se eleva a 404, incluidos 141 niños desde que comenzó la guerra», indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

La guerra en el enclave estalló después de que miles de palestinos liderados por el movimiento palestino Hamás atacaran el sur de Israel matando a 1.218 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 64.656 palestinos y hay más de 163.503 heridos.

Del 19 de enero al 1 de marzo en la Franja de Gaza rigió un alto el fuego en el marco del acuerdo entre las partes sobre la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

Durante seis semanas, los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de ocho fallecidos. A su vez, Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró tropas desde el interior de la Franja de Gaza.

Al expirar oficialmente la tregua, las hostilidades seguían sin reanudarse por los intentos de los mediadores de involucrar a las partes en unas negociaciones continuas sobre un acuerdo en Gaza.

Sin embargo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos dos meses Netanyahu permitió la entrada de ayuda humanitaria, debido a la presión internacional y la adjudicó a GHF el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno en Gaza, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y que sirve motivos políticos israelíes.

Israel reanudó la ofensiva bélica, rompiendo el alto el fuego, a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás y ahora se prepara para conquistar la ciudad de Gaza, que, argumenta, es el último bastión de Hamás. (Sputnik)