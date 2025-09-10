Polonia cerrará su frontera con Bielorrusia, anuncia primer ministro

Varsovia/Minsk, 9 sep (Xinhua) — El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el martes que se cerrará completamente la frontera con Bielorrusia a partir de la medianoche del jueves.

«Por razones de seguridad nacional, cerraremos la frontera con Bielorrusia, incluidos los cruces ferroviarios (…) desde la medianoche del jueves hasta el viernes», dijo Tusk antes de una reunión gubernamental.

Según la Agencia de Prensa Polaca (PAP), el cierre aplicará para todos los pasos fronterizos, especialmente los ferroviarios.

También el martes, el Gobierno bielorruso protestó, a través de su Ministerio de Exteriores, por la decisión polaca de suspender los pasos fronterizos durante los ejercicios militares Rusia-Bielorrusia «Zapad 2025».

La parte bielorrusa convocó al encargado de negocios de Polonia en Minsk, Krzysztof Ozanna, y le presentó una protesta verbal.

La Cancillería bielorrusa afirmó que la medida unilateral de Polonia afectará todas las fronteras entre la Unión Europea y Bielorrusia, interrumpiendo el movimiento de personas y mercancías.