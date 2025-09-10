Primer ministro polaco invoca artículo 4 de OTAN para consultas tras incursión de drones

Varsovia/Bruselas, 10 sep (Xinhua) — El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo hoy miércoles ante la cámara baja del Parlamento (Sejm) del país que solicitó formalmente la invocación del artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), después de que el espacio aéreo polaco fue violado en 19 ocasiones durante la noche del martes al miércoles.

Al indicar que los drones entraron desde Bielorrusia por primera vez, Tusk afirmó que la invocación del artículo de la OTAN fue una decisión tomada en conjunto con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

El artículo 4 del Tratado de Washington (el Tratado del Atlántico Norte) permite llevar a cabo consultas cuando un miembro considere que su integridad territorial, su independencia política o su seguridad están siendo amenazadas.

Tusk dijo que Polonia solicitará mayor apoyo de los aliados para la defensa de su espacio aéreo.

Citando el historial del Comando Operativo de Polonia, Tusk indicó que la incursión de drones en el espacio aéreo polaco se prolongó toda la noche, acercando a Polonia a un conflicto abierto más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, agregó: «Hoy no hay bases para afirmar que estamos en guerra».

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó hoy que la alianza ha respondido a la solicitud de Polonia de llevar a cabo consultas en el marco del artículo 4 y que está realizando una amplia evaluación de la situación.

La OTAN continuará vigilando muy de cerca la situación en el este, y mantiene sus sistemas de defensa aérea en alerta, añadió.

Esta mañana, Polonia concluyó su operación de defensa aérea nocturna después de que la amenaza de los drones quedara neutralizada. Aunque Polonia y la OTAN acusaron a Rusia de enviar los drones, ese país ha negado cualquier participación y calificó la acusación como «infundada».

Rutte sostuvo que la OTAN condena la «conducta imprudente» de Rusia, y añadió que la incursión de drones no es un hecho aislado, y que las intenciones detrás están siendo analizadas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó hoy que está preparado para realizar consultas con el Ministerio de Defensa polaco respecto a los «reportes de drones que supuestamente incursionaron en territorio polaco», y agregó que ninguno de los objetivos de su ataque nocturno a gran escala contra instalaciones militares ucranianas se encontraba en Polonia.

De acuerdo con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, el encargado de negocios de la Federación Rusa, Andrei Ordash, ha sido citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores polaco. Sin embargo, Ordash afirmó que Polonia no había presentado ninguna evidencia del supuesto origen ruso de los drones.