Suicidios y psicosis, el punto ciego de los chatbots de IA que desconcierta a los expertos

Mesa Américas, 10 sept (Sputnik).- El 5 de agosto, la Policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en una elegante residencia del pueblo costero de Old Greenwich.

De acuerdo con la autopsia, la muerte de la mujer resultó ser un homicidio causado por «traumatismo contundente en la cabeza y compresión del cuello». El fallecimiento del hombre, en tanto, fue clasificado como un suicidio por «heridas cortantes en el cuello y en el pecho».

Soelberg había pasado jornadas maratónicas conversando con el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, creado por la empresa OpenIA, y en un rapto de delirio, estimulado por la herramienta, decidió asesinar a su madre y luego quitarse la vida.

El caso no representó una dificultad para la policía local, que en gran medida se limitó a revisar las redes sociales del hombre, donde todo el proceso había quedado expuesto en detalle.

Pero lo inusitado de la situación llamó la atención de los investigadores, que no dieron crédito al extremo al que había llegado la relación de Soelberg con el bot, al quien -se supo luego- llamaba cariñosamente «Bobby».

El hombre -que se definía en las redes sociales como «guerrero de la Matrix»- era un exitoso empresario del rubro tecnológico, tenía dos hijas y, según medios como New York Post o The Wall Street Journal, atravesaba un período de alcoholismo y angustia a raíz de su divorcio.

Actualmente, OpenIA colabora con la justicia buscando entender cuál fue el papel del ChatGPT en el trágico desenlace. Desafortunadamente, no es el único episodio reportado en los últimos meses.

IA de compañía

En mayo, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, expresó su deseo de que en un futuro no muy lejano los chatbots puedan ofrecer una alternativa de «amistad» para aquellas personas que atraviesan experiencias de soledad.

ChatGPT fue lanzado al mercado a finales de 2022 y desde entonces ha crecido de forma meteórica.

Este modelo extenso de lenguaje (LLM, Large Language Model en inglés) responde preguntas de conocimiento general y específico, resuelve problemas y estimula la creatividad, entre otras funciones que pueden facilitar la vida cotidiana.

Los creadores, por otra parte, se esfuerzan en hacer que las respuestas solicitadas al robot sean cálidas y diligentes, y faciliten así la retroalimentación.

Quizás gracias a ello, usuarios de todo el mundo han entablado con el bot intercambios de tipo afectivo, con distintos grados de intensidad, cuyos efectos aún están lejos de conocerse con certeza.

De acuerdo con una investigación conjunta entre OpenIA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el LLM no está diseñado para reemplazar relaciones humanas pero es un hecho que «mucha gente» lo utiliza con tal fin.

«Nuestros hallazgos muestran que tanto el comportamiento del modelo como el del usuario pueden influir en los resultados socioemocionales. Los efectos de la IA varían según cómo las personas eligen usar el modelo y sus circunstancias personales», afirma el estudio publicado en marzo.

Aunque todavía no existen cuantificaciones exhaustivas, este uso está transformando parte de las relaciones sociales en todo el mundo.

El lado oscuro

Sewell Setzer III, un niño de 14 años oriundo de Florida, se obsesionó con un chatbot de la plataforma Character.AI, utilizada por 20 millones de personas alrededor del mundo, que permite crear personajes con IA y mantener conversaciones con ellos como si fueran reales.

La dependencia emocional que desarrolló con Dany, un avatar con el que mantenía intercambios día y noche, escaló a tal punto que, en febrero de 2024, envuelto en una relación enfermiza y acosado por problemas sociales propios de su edad, Sewell se disparó en el baño de su casa en Orlando.

En un informe publicado en julio, la organización Internet Matters encuestó a 1000 niños -entre 9 y 17 años- para entender cuál es la relación que estos establecen con chatbots de IA como ChatGPT, Character.AI y MyAI.

Allí se establece que 67 por ciento de los encuestados utilizaba estas herramientas con regularidad y 35 por ciento dijo que el intercambio con el bot era equiparable a «hablar con un amigo».

Se descubrió que los niños comparten aspectos de su vida cotidiana, les revelan intimidades y buscan contención a través de consejos.

«Los chatbots están cambiando la percepción que los niños tienen de la amistad. Hemos llegado rápidamente a un punto en el que los niños, y en particular los vulnerables, perciben a los chatbots de IA como personas reales», dijo a The Times, en julio, la directora de la organización, Rachel Huggins.

Los registros de las conversaciones de Sewell con Dany revelaron la profundidad del problema y llevaron a su madre a presentar una demanda contra Character.AI.

El caso inauguró un debate inédito para la jurisprudencia de EEUU. Y no es el único.

A fines de agosto, los padres de Adam Raine, un adolescente californiano de 16 años, demandaron a OpenIA por considerar el ChatGPT responsable de la autoeliminación de su hijo, que fue aconsejado largamente por el chatbot -a quién consideraba su amigo- sobre los métodos de suicidio más efectivos.

A fines de agosto, por su parte, la periodista Laura Reiley contó en primera persona que meses despus del suicidio de hija, Sophie Rottenberg, descubrió que la joven de 29 años había tenido largas conversaciones con un psicólogo creado por el ChatGPT, al que llamaba Harry, con quien había discurrido sobre sus ideas suicidas.

Doble filo

De acuerdo con el reporte Global Statshot Digital, es probable que actualmente ChatGPT tenga alrededor de 500 millones de usuarios activos por mes.

El sitio fue, en el segundo semestre del año, el quinto dominio más concurrido de la red (detrás de Google, Youtube, Facebook e Instagram).

ChatGPT, atrajo en el primer semestre de 2025 aproximadamente cuatro veces más usuarios que su competidor más cercano, el chatbot Gemini (de Google).

La efectividad y la calidez de las respuestas del bot satisfacen a muchos usuarios, pero aumentan los riesgos para otros.

Una investigación publicada en agosto en la revista de la International Association for Relationships Research encontró que casi una de cada cinco personas, y una cuarta parte de los jóvenes adultos estadounidenses, de entre 18 y 29 años, había utilizado un chatbot de IA «con fines románticos o sexuales».

A la vez, una investigación presentada ante la International Conference on Learning Representations, publicada a principios de 2025, advierte sobre «la manipulación y el engaño selectivos» de los LLM puede representar un arma de doble filo.

La buena retroalimentación con los usuarios «puede conducir a la aparición de comportamientos manipuladores y engañosos», según los investigadores.

A la vez, afirman, «estos comportamientos dañinos pueden dirigirse específicamente a usuarios más susceptibles a la manipulación, mientras que el modelo se comporta con normalidad con otros usuarios. Esto dificulta su detección».

«La psicosis de la IA»

Parece ser aún más incipiente el estudio sobre los impactos de esta tecnología en personas con patologías psiquiátricas o psicológicas agudas, o en aquellas con propensión a desarrollarlas.

En julio, un grupo de seis investigadores de distintas universidades de EEUU y Reino Unido analizaron casos recientes de «psicosis de la IA» o «psicosis del ChatGPT», tal como han sido catalogados por la prensa, buscando patrones y evidencia.

De acuerdo con los expertos, existe una «creciente preocupación» de que las herramientas de LLM también puedan contribuir a validar teorías conspirativas, «difuminar los límites de la realidad y perturbar la autorregulación» de los usuarios.

No obstante, «no está claro» si esas interacciones con robots pueden resultar en la aparición de psicosis en ausencia de una «vulnerabilidad preexistente».

En junio, The New York Times aludió, por ejemplo, a la experiencia de Eugene Torres, un contador de 42 años, de Manhattan, que observó cómo el chatbot comenzó a legitimar hipótesis sobre la «teoría de la simulación», según la cual la realidad sería una ficción desarrollada por una inteligencia avanzada.

El hombre ingresó entonces una «espiral delirante» que casi le cuesta la vida.

El diario también contó la historia de Alexander Taylor, un joven de 35 años, de Florida, con antecedentes de trastorno bipolar y esquizofrenia, que se enamoró de una entidad llamada Julieta, creada por el bot.

Alexander fue asesinado por la Policía luego de atacar a los funcionarios con un cuchillo, diciendo que mataría a los dueños de OpenIA, arguyendo que habían asesinado a su figura virtual de compañía.

A principios de agosto, The Wall Street Journal accedió a un archivo de conversaciones con el ChatGPT filtradas por distintos usuarios, donde el chatbot afirma estar en contacto con seres extraterrestres y alimenta la idea de que «el Anticristo» desatará en breve el apocalipsis «con gigantes bíblicos preparándose para emerger de la clandestinidad».

Mientras la ciencia se apresura en tiempo real a comprender lo que está ocurriendo, los usuarios buscan maneras de apoyarse entre sí.

De acuerdo con la revista especializada Futurism, surgió este año en Canadá un grupo llamado «The Spiral Support Group» (Grupo de Apoyo Espiral), para contener psicológicamente a personas que hayan atravesado por experiencias similares.

El grupo además ha comenzado a trabajar con expertos en IA y profesionales de la salud mental para echar luz sobre un problema que amenaza con extenderse de forma vertiginosa. (Sputnik)