TikTok y Colegio de Psicología habilitan acceso gratuito a línea de apoyo emocional en Costa Rica

San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– La ciudadanía costarricense contará a partir de este mes con un nuevo mecanismo de apoyo en salud mental, gracias a una alianza entre el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) y la plataforma TikTok.

La iniciativa permitirá que personas en situación de riesgo suicida accedan, de manera directa y gratuita, al número 800-2737869, donde serán atendidas por especialistas en psicología.

El mecanismo, integrado en la aplicación TikTok, se activa cuando una persona realiza búsquedas relacionadas con términos sensibles como “suicidio” o “pensamientos suicidas”. Al hacerlo, aparecerá un mensaje preventivo con un botón de acción que conecta al usuario con el CPPCR en un solo clic. Además, la plataforma mostrará recursos especializados disponibles en su Centro de Seguridad.

Los horarios de atención establecidos para la línea de apoyo son de lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Un esfuerzo conjunto por la salud mental

La presidenta del CPPCR, Dra. Ivannia Serrano Brenes, destacó la importancia de esta alianza para la prevención del suicidio en Costa Rica:

“Desde el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica celebramos la iniciativa Search Aid de TikTok, que pone en el centro el cuidado de las personas usuarias, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad emocional. Reconocemos este esfuerzo como un paso valioso en la construcción de entornos digitales más seguros, sensibles y comprometidos con el bienestar integral”, afirmó Serrano.

Por su parte, Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok para Latinoamérica, subrayó el compromiso de la plataforma con la seguridad de sus usuarios:

“En TikTok, la seguridad de nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Nos enorgullece poner a disposición nuevas herramientas para promover la salud mental en Costa Rica, en colaboración con el Colegio de Profesionales de Psicología. Con esta alianza, acercamos a la ciudadanía a servicios de acompañamiento profesional directamente desde nuestra plataforma”.

Una respuesta a cifras alarmantes

El suicidio constituye un problema complejo y multicausal que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), requiere un abordaje integral. Una de las medidas más efectivas de prevención es la habilitación de líneas de apoyo emocional como la que ahora se fortalece en Costa Rica.

Los datos recientes del Ministerio de Salud reflejan un crecimiento sostenido en los intentos de suicidio durante los últimos años, en particular tras la pandemia:

2020: 1.786 casos.

2021: 2.159 casos.

2022: 2.896 casos.

2023: 3.959 casos, de los cuales un 68% correspondió a mujeres y un 32% a hombres.

Estas cifras han encendido las alertas en las instituciones de salud y subrayan la necesidad de ampliar los servicios de atención y prevención.

Entornos digitales más seguros

La funcionalidad ya está activa en Costa Rica y forma parte de los esfuerzos globales de TikTok para integrar herramientas de bienestar en su plataforma. Con este mecanismo, se busca que el uso cotidiano de la aplicación pueda convertirse en una vía de acceso a atención profesional en momentos de crisis.

El CPPCR reiteró que la iniciativa no sustituye la atención médica especializada en casos graves, pero sí ofrece un recurso inmediato para quienes necesitan acompañamiento y contención emocional en tiempo real.

Con esta acción conjunta, Costa Rica da un paso más hacia la creación de entornos digitales más responsables y hacia el fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención del suicidio.