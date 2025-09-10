Trabajo Social de la UCR Sede de Occidente condena el genocidio contra el pueblo palestino

San Ramón, 10 Sep (Elpaís.cr).- La Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sede de Occidente, se pronunció de manera firme contra la catástrofe humanitaria que vive el pueblo palestino, denunciando el genocidio perpetrado por el Estado de Israel.

La Universidad de Costa Rica, en su pronunciamiento del 12 de agosto de 2025, también señaló que lo que ocurre en Gaza constituye un genocidio. El comunicado, basado en el compromiso ético-político de la disciplina y en la defensa de los derechos humanos, rechaza la neutralidad frente a lo que describe como una masacre “explícita y televisada”. Señala que la ocupación y el apartheid contra la población palestina llevan más de 70 años documentados, y que desde octubre de 2023 la ofensiva militar en Gaza ha causado más de 60.000 muertes, entre ellas al menos 15.600 niños y niñas, además de 120.000 personas heridas, según datos de Naciones Unidas.

La Carrera de Trabajo Social subraya que la destrucción de más del 87% de las escuelas y universidades en Gaza, junto con el asesinato de más de 10.000 estudiantes y al menos 441 docentes, constituye un ataque directo al derecho a la educación y a la existencia misma de un pueblo. Asimismo, advierte que estos ataques no pueden separarse de la violencia sistemática ejercida en Cisjordania, Jerusalén Este y en el resto de los territorios controlados por Israel.

El pronunciamiento condena, además, la complicidad de potencias mundiales y de instituciones que mantienen vínculos con el Estado de Israel y su política sistemática de ocupación, despojo y violencia. Por ello, se hace un llamado a la población a no permanecer indiferente y a exigir el cese de toda forma de complicidad y de vínculos diplomáticos con el Estado de Israel, así como el cumplimiento estricto por parte del Estado costarricense del Derecho Internacional Humanitario y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948).

En ese sentido, el comunicado rechaza la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, al considerar que se trata de un Estado ejecutor de un genocidio y de la eliminación sistemática del pueblo palestino. Asimismo, expresa solidaridad con las víctimas, con las familias que sobreviven en condiciones de hambre y despojo, y con las comunidades palestinas que resisten en defensa de su vida y dignidad.

“La Carrera de Trabajo Social en la Sede de Occidente reivindica la historia de las rebeliones y luchas sociales en coherencia con su compromiso ético-político con la transformación de las condiciones de injusticia y violación de los derechos de las poblaciones explotadas y oprimidas. Por ello afirmamos que mantener silencio frente al genocidio no es neutralidad, es complicidad. Nuestra voz se suma a la de quienes, dentro y fuera de Palestina, siguen defendiendo la vida y la esperanza de una Palestina libre desde el río hasta el mar.”

Desde la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, el llamado es a generar espacios de reflexión crítica, investigación y acción social para visibilizar las raíces estructurales del genocidio y fortalecer la solidaridad local con el pueblo palestino.

En este mismo marco, la Carrera de Trabajo Social anunció la realización de un cine foro, abierto a todo el público sobre la película Other Land, que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre a las 2:30 p.m. en el Museo Regional de San Ramón. La actividad se organiza en estrecho vínculo con la obligación de la Universidad de Costa Rica, como universidad pública, de servir de como espacio para la reflexión crítica, la denuncia y el debate sobre temas de justicia social-global y respeto a los derechos humanos.Onderkant formulier

El comunicado cierra con un texto del escritor Eduardo Galeano, recordando que ni siquiera el silencio, la censura, la represión institucional y la violencia colonial pueden borrar la memoria ni la dignidad de los pueblos:“La lluvia, de tanto golpear los muros, va disolviendo la pintura blanca. Y reaparecen, poquito a poco, las porfiadas palabras.”