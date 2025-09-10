Ucrania permite a Polonia derribar misiles y drones sobre territorio ucraniano

Varsovia, 10 sep (Sputnik).- Kiev solicitó a Varsovia que derribe los misiles y drones sobre territorio ucraniano que se aproximen a Polonia, declaró este miércoles el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski.

«Ucrania nos está pidiendo que (en caso de que) algo se aproxime a nuestras fronteras y represente una amenaza, podamos hacerlo (derribar) aún sobre su territorio», dijo Sikorski a la prensa.

Este miércoles, el Ejército polaco informó haber derribado varios drones que violaron el espacio aéreo del país durante la noche, cuando Ucrania tenía declarada alerta aérea. En total, se detectaron 19 drones, de los cuales tres fueron neutralizados, y se hallaron restos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como una «provocación a gran escala» y denunció el origen ruso de los drones derribados, aunque sin presentar pruebas. Además, notificó los ataques al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Polonia solicitó consultas bajo el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, buscando apoyo adicional para sus fuerzas aéreas y sistemas de defensa en la frontera oriental.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó que la noche del martes al miércoles sus fuerzas atacaron instalaciones de la industria militar en el oeste de Ucrania. Aseguró que no se planearon objetivos en territorio polaco y que el alcance de los drones utilizados no supera los 700 kilómetros.

Además, expresó su disposición a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre el incidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que los líderes de la OTAN y la Unión Europea «acusan a Rusia de provocaciones todos los días», pero no presentan «ni un solo argumento». (Sputnik)