Venezuela condena nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional

Caracas, 10 sep (Xinhua) — El Gobierno venezolano condenó hoy miércoles el ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos líneas de transmisión ubicadas en el oriente del país.

«La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado este miércoles contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kV (kilovoltios), ubicadas en el oriente del país», señaló el Gobierno en un comunicado.

El texto fue difundido a través del canal de Telegram del Ministerio para la Energía Eléctrica, que destacó la capacidad de respuesta de los trabajadores, lo cual permitió «restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional».

Agregó que la acción surgió en momentos en que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta una lucha en defensa de la nación, amenazada por Estados Unidos.

Ante el ataque contra el servicio público, los organismos de seguridad han emprendido investigaciones para identificar y capturar a los autores del hecho.

En el comunicado, se exhortó al pueblo a mantenerse alerta ante las acciones desestabilizadoras.