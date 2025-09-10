Viceprimer ministro chino pide esfuerzos para ampliar continuamente capacidades de innovación industrial

Chengdu, 10 sep (Xinhua) — El viceprimer ministro chino Zhang Guoqing enfatizó la importancia de integrar profundamente los avances científico-tecnológicos con la innovación industrial y de ampliar continuamente las capacidades de innovación industrial.

Zhang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo los comentarios durante un recorrido de inspección realizado del lunes al miércoles en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Zhang también instó a realizar esfuerzos para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad ajustadas a las fortalezas locales y seguir generando impulso y nuevas ventajas competitivas para el desarrollo de alta calidad.

Después de visitar empresas locales, Zhang pidió esfuerzos para consolidar el papel desempeñado por las empresas como principales impulsoras de la innovación, y dirigirlas a incrementar el gasto en investigación y desarrollo.

Zhang enfatizó que la innovación industrial debe ser impulsada por los avances científico-tecnológicos y debe estar anclada en la economía real, y que tanto la investigación básica aplicada como la investigación de vanguardia deben orientarse a las necesidades apremiantes de las industrias.

Zhang también visitó laboratorios y pisos de producción en fábricas durante su recorrido, así como una planta productora de alimentos, en donde inspeccionó el trabajo de seguridad alimentaria y enfatizó la necesidad de reforzar la supervisión en toda la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria.