ALBA-TCP alerta sobre riesgos en el Caribe por despliegue militar de EE. UU.

Caracas, 11 sep (Xinhua) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) denunció hoy que el envío de submarinos nucleares por parte de Estados Unidos hacia el Caribe constituye una violación del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el traslado y uso de armamento nuclear en América Latina.

Desde México, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Rander Peña, afirmó a la televisora estatal venezolana que estas acciones amenazan directamente la proclamación de América Latina y el Caribe como «zona de paz», adoptada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2014.

«Estamos frente a una flagrante transgresión a los compromisos internacionales y a un peligro real para la estabilidad regional», dijo Peña tras sostener reuniones con autoridades mexicanas como parte de la agenda de la misión especial enviada por la organización.

A su parecer, las amenazas militares contra Venezuela y otros países del continente han generado seria preocupación en los Estados miembros del bloque, que buscan impulsar acciones conjuntas para resguardar la seguridad de la región.

La delegación del ALBA-TCP fue recibida por instancias del Gobierno mexicano y adelantó gestiones para entregar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Peña sostuvo que el respaldo de México resulta clave para reforzar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que garantizan la paz en la región.

