Arabia Saudí otorga a Siria 1,65 millones de barriles de petróleo crudo

Damasco, 11 sep (Xinhua) — Siria recibirá 1,65 millones de barriles de petróleo crudo bajo un memorándum de entendimiento firmado hoy jueves entre sus autoridades de energía y el Fondo Saudí para el Desarrollo, informó la agencia estatal de noticias SANA.

De acuerdo con el Fondo Saudí para el Desarrollo, el acuerdo fue firmado en Damasco por su director general, Sultan Abdulrahman Al-Marshad, y el responsable de energía sirio, Mohammed al-Bashir.

La subvención, ordenada por el rey saudí Salman bin Abdulaziz Al Saud y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tiene el objeto de impulsar el funcionamiento de las refinerías sirias, promover la sostenibilidad financiera y operativa, así como ayudar a reactivar sectores económicos clave.

El Fondo Saudí para el Desarrollo afirmó que la iniciativa refleja el compromiso de Riad de mejorar las condiciones de vida del «pueblo sirio hermano» como parte de las estrechas relaciones entre ambos países.