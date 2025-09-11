Ataques israelíes en Doha conducen a mayor desestabilización en Medio Oriente, dice canciller ruso

Moscú, 11 sep (Xinhua) — Los ataques israelíes en la capital de Qatar, Doha, están conduciendo a una mayor desestabilización en la región de Medio Oriente, dijo hoy jueves el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

«Consideramos esto una flagrante violación al derecho internacional, principalmente a la Carta de la ONU», afirmó Lavrov en una reunión ministerial con el Consejo de Cooperación del Golfo en la ciudad rusa de Sochi.

Lavrov dijo que los ataques habían dado como resultado una drástica escalada de las tensiones militares y políticas en el Medio Oriente, y que Rusia había recibido la noticia sobre la acción con profunda preocupación.

«Dichas acciones, sin lugar a dudas, merecen la condena más decidida», indicó el canciller.

El martes, Israel lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra Doha, dirigido a un edificio utilizado por altos cargos de Hamas. Las autoridades israelíes describieron a la ofensiva como un intento de matar a líderes del grupo palestino.

Hamas dijo posteriormente que el ataque ocurrió cuando su delegación estaba discutiendo una nueva propuesta de cese al fuego presentada por Washington. El grupo precisó que el equipo negociador sobrevivió pero que otras seis personas murieron.