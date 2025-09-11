BCE mantiene las tasas de interés sin cambios mientras la inflación se acerca al objetivo

Fráncfort, 11 sep (Xinhua) — El Banco Central Europeo (BCE) decidió hoy jueves mantener sin cambios sus tasas de interés de referencia durante su última reunión sobre política monetaria, señalando que la inflación se encuentra actualmente cerca del dos por ciento objetivo a medio plazo.

En junio, el BCE redujo el tipo de interés de la facilidad de depósito, su principal herramienta para conducir la política monetaria, al dos por ciento. También lo mantuvo sin cambios en julio. Y la tasa se volvió a quedar igual tras la reunión de este jueves para fijar los tipos.