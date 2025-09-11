Beijing se encuentra entre las principales ciudades turísticas de mundo, según informe

Beijing, 12 sep (Xinhua) — Beijing se encuentra entre las principales ciudades del mundo en cuanto al turismo en términos de fortaleza integral, según un importante informe del sector publicado el jueves en la Conferencia Mundial sobre Cooperación y Desarrollo Turístico 2025.

El Informe sobre el Desarrollo de Ciudades Turísticas Mundiales (2024-2025), una publicación emblemática de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF, siglas en inglés) que se publica anualmente desde 2014, situó a Beijing en el séptimo lugar a nivel mundial tras una evaluación exhaustiva de las ciudades durante el año precedente, lo que supone para la capital china un avance de un puesto con respecto al último informe.

Por su parte, Shanghai ocupó la novena posición y Hong Kong la undécima, mientras que Nueva York, Tokio y París se ubicaron en los tres primeros puestos.

Cinco ciudades chinas, a saber Macao, Hong Kong, Hangzhou, Shanghai y Beijing, figuran entre las diez primeras del mundo en términos de inteligencia urbana, lo que pone de relieve los avances del país en el desarrollo de ciudades inteligentes, infraestructuras digitales y servicios de viaje basados en la inteligencia artificial, de acuerdo con el documento.

En particular, Beijing también ocupó el quinto lugar en el Informe sobre el Índice de Competitividad del Potencial Turístico Mundial (2025), divulgado por la WTCF y la Asociación de Viajes de Asia-Pacífico (PATA, siglas en inglés). El informe evaluó las ciudades en función de diez criterios, entre los que se incluyen el atractivo cultural, la habitabilidad y la seguridad, la infraestructura turística y la accesibilidad, y el turismo inteligente y la sostenibilidad. También situó a Shanghai en el noveno puesto.

Wei Xiaodong, presidente del comité municipal de Beijing de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, subrayó el creciente atractivo de la ciudad para los visitantes internacionales. Entre enero y julio de 2025, la ciudad recibió aproximadamente 2,92 millones de turistas de ultramar, cifra que representó un aumento interanual del 46,2 por ciento.

El presidente de la PATA, Peter Semone, elogió la combinación de patrimonio cultural y tecnología moderna de Beijing, así como su liderazgo en el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), y destacó su visión estratégica como centro turístico global.

«En la actualidad, Beijing cuenta con más designaciones de patrimonio mundial que cualquier otra ciudad del mundo», afirmó Semone. «Esto no solo es una insignia de honor. Es el resultado de una política deliberada y a largo plazo para preservar, proteger y promover los activos culturales», agregó.

Bajo el lema «Turismo inteligente para un futuro beneficioso para todos», la conferencia, que forma parte de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2025, reunió a casi 400 delegados de 66 países y regiones para explorar las tendencias y la cooperación en la era del turismo inteligente.