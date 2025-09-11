Boletín de deportes

-Selección cubana aterriza en Filipinas para el Mundial de voleibol

VOLEIBOL

Manila, 11 sep (Prensa Latina) La selección masculina de Cuba arribó hoy a esta capital para intervenir en el Campeonato Mundial de Voleibol, que comenzará mañana en Filipinas con la participación de 32 equipos de todos los continentes.

El elenco caribeño quedó ubicado en el grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, al debutante Colombia y a Portugal, rival contra el que los cubanos presentan balance favorable de nueve victorias y dos derrotas.

VOLEIBOL DE PLAYA

Anapa, Rusia, 11 sep (Prensa Latina) La dupla cubana de Noslen Díaz y Jorge Alayo consiguió hoy un debut triunfal en la Copa de Voleibol de Playa de Rusia 2025, al superar 2-0 al binomio local Adonin/Pikhtulov.

El partido, efectuado en esta ciudad del mar Negro, concluyó con parciales idénticos de 21-16, resultado que permitió a los caribeños inaugurar con paso firme su andar en el Grupo F de la fase final del certamen.

BÉISBOL

Santo Domingo, 11 sep (Prensa Latina) La selección de Cuba celebró hoy su clasificación al Mundial de Béisbol Sub-15, al conquistar el único boleto otorgado en el Campeonato del Caribe de la categoría, con sede en la República Dominicana.

Con triunfo ante Aruba 13-8, el equipo de la nación antillana aseguró su presencia en la cita mundialista del próximo año en Italia, reafirmando su tradicional fortaleza en el béisbol formativo de la región.

FÚTBOL

Madrid, 11 sep (Prensa Latina) El Comité Ejecutivo de la UEFA designó hoy al Estadio Metropolitano de Madrid como sede de la final de la Liga de Campeones 2026/27, tras imponerse a la candidatura presentada por el Olímpico de Bakú.

Será la segunda ocasión en menos de una década que el coliseo del Atlético de Madrid acoja el partido decisivo del torneo de clubes más prestigioso de Europa, tras la final de 2019 entre Liverpool y Tottenham.