China asciende al segundo puesto mundial en desarrollo de nuevos fármacos

Beijing, 11 sep (Xinhua) — China ha ascendido al segundo lugar del mundo en términos de desarrollo de nuevos medicamentos, con los fármacos nacionales en investigación representando más de una quinta parte del total global, anunció hoy jueves una funcionaria del sector.

La subdirectora de la Comisión Nacional de Salud de China, Guo Yanhong, detalló que se ha aprobado el lanzamiento al mercado de una serie de medicamentos innovadores de desarrollo propio durante los últimos años, incluyendo ciertos fármacos contra el cáncer, lo que ha llenado los vacíos en la cartera de tratamientos nacionales del país.

Guo añadió que uno de esos nuevos fármacos, el Zanubrutinib, ha recibido también la aprobación para su uso en muchos otros países.