China no acepta la llamada protesta de Filipinas por establecimiento de reserva natural nacional en Huangyan Dao

Beijing, 11 sep (Xinhua) — El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, declaró hoy jueves que China no acepta las acusaciones infundadas y la llamada protesta de Filipinas respecto al establecimiento de una reserva natural nacional en Huangyan Dao por parte de China.

Lin realizó estas declaraciones en una rueda de prensa regular al responder una pregunta sobre la «fuerte protesta» del ministerio filipino de Asuntos Exteriores contra el plan chino.

«Huangyan Dao es territorio inherente de China. El establecimiento de la reserva natural nacional en Huangyan Dao es un asunto que corresponde a la soberanía china», afirmó Lin.

La medida tiene como objetivo proteger el medio ambiente ecológico de Huangyan Dao y mantener la diversidad, estabilidad y sostenibilidad de su ecosistema, lo cual está en línea tanto con las leyes nacionales chinas como con el derecho internacional, agregó el portavoz.

«También demuestra plenamente el sentido de responsabilidad de China como un gran país en la protección activa del medio ambiente ecológico y la promoción del desarrollo sostenible», señaló.

«El alcance del territorio filipino ha estado definido desde hace mucho tiempo por una serie de tratados internacionales, y Huangyan Dao nunca ha formado parte del mismo», sostuvo el vocero.

Igualmente, manifestó que China insta a Filipinas a cesar sus actividades de infracción, provocaciones e intentos de exagerar la cuestión, y a evitar que se añada complejidad a la situación marítima.

China anunció el miércoles la aprobación de un plan para establecer la reserva natural nacional en Huangyan Dao.