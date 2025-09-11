Detienen en México al principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México, 12 sep (Sputnik).- El presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la segunda organización narcotraficante más poderosa de México, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la capital del país, procedente de Barcelona, España, informó este jueves la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

«En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se detuvo a Óscar ‘N’, considerado principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco», dice un comunicado de la cartera que encabeza Omar García Harfuch, jefe del Gabinete de Seguridad que integran altos mandos civiles y militares.

El detenido era el presunto encargado del lavado de dinero del grupo delincuencial que comanda Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho —quien se encuentra prófugo—, mediante compraventa de propiedades, ganado y de tequila, el emblemático licor mexicano elaborado de agave y bebida originaria de Jalisco (centro-oeste).

La acción antidrogas fue liderada por agentes de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, junto con secretarías de Marina, Seguridad y la Fiscalía General.

El detenido es acusado por los delitos de «delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero», detalla el informe oficial.

El arresto del narcotraficante es resultado de trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia.

El Gabinete de Seguridad reafirmó en su anuncio su compromiso de «inhibir actividades de la delincuencia organizada para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población».

El 28 de febrero, fue detenido el hermano del Mencho, Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, después de ser liberado en abril tras pasar solamente nueve días en prisión gracias a una decisión judicial por falta de pruebas suficientes.

Las autoridades de EEUU ofrecen 15 millones de dólares de recompensa por información que permita la detención de El Mencho, jefe directo del arrestado.

El CJNG es la segunda organización criminal más violenta del país norteamericano, después del Cártel de Sinaloa, fundada por Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, apodados El Chapo y El Mayo, que están en prisiones de EEUU. (Sputnik)