EEUU considera una «prioridad» reducir dependencia de importaciones chinas

Washington, 11 sep (Sputnik).- EEUU y sus aliados trabajan para reducir su dependencia de las importaciones chinas, especialmente en sectores tan importantes como el energético, dijo este jueves el secretario de Energía del país norteamericano, Chris Wright.

«El objetivo de EEUU y nuestros aliados es, sin duda, reducir nuestra dependencia de las importaciones procedentes de China, especialmente en aspectos críticos para la seguridad económica y nacional, como la energía y los sistemas energéticos», declaró el funcionario en una rueda de prensa.

También afirmó que China se ha mostrado «bastante agresiva en todo el mundo».

«China es una amenaza creciente para la seguridad mundial. Nos encantaría resolver ese problema y conseguir que China se alinee más con el resto del mundo», añadió.

En julio, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó un informe en el que indica que China está llamada a convertirse en el principal productor mundial de energía nuclear en 2030, dada su «agresiva» inversión en el sector.

Mientras que la generación de electricidad en China creció a tasas anuales del 5 al 10 por ciento o más en las últimas dos décadas, en EEUU casi no experimentó aumentos durante el mismo periodo, según el estudio. (Sputnik)