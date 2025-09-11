El mensaje de los medios ‘mainstream’ tras el asesinato del activista Charlie Kirk

Washington, 11 Sep (Elpaís.cr).- La muerte trágica del activista estadounidense Charlie Kirk, tiroteado este miércoles en un evento público en la Universidad del Valle de Utah, causó un gran revuelo entre los medios de comunicación occidentales, que coincidieron en reconocer que la violencia se ha convertido en la norma en la política de EE.UU.

Así, BBC publicó un artículo titulado «El asesinato de un aliado de Trump pone al descubierto la política sangrienta y fracturada de Estados Unidos». El medio destacó que el asesinato de Kirk representa un episodio más de la violencia armada en la potencia norteamericana, incluso contra los políticos.

«Es difícil adivinar hacia dónde se dirige la política estadounidense a partir de ahora, pero la trayectoria es sombría«, agregó BBC.

Por su parte, Politico destacó que «una nueva normalidad oscura de violencia política sigue conmocionando» a EE.UU. «Se ha convertido en un macabro ritual estadounidense: un ataque violento contra una figura política, seguido de condenas, llamamientos a la introspección y la promesa de evitar que vuelva a ocurrir», indicó el periódico.

Según The Guardian, el asesinato demuestra que «la violencia política es ahora una característica de la vida» en la nación norteamericana. «Nos estamos convirtiendo cada vez más en un polvorín», declaró Robert Pape, director del Proyecto de Chicago sobre Seguridad y Amenazas, al diario.

Además, Pape calificó el momento actual como una «era de populismo violento».

A su vez, la revista The Time hizo hincapié en que en los últimos años la posibilidad de un asesinato político ante una multitud a pleno día «se cierne sobre un país desgarrado por la furia entre facciones».

«Estados Unidos es una nación moldeada por la violencia política y empapada de sus réplicas», se agrega en el artículo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre la muerte de Kirk. «El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros», escribió el inquilino de la Casa Blanca.