FBI ofrece recompensa de 100.000 dólares por información sobre asesinato de Charlie Kirk

Sacramento, Estados Unidos, 11 sep (Xinhua) — Investigadores estadounidenses ampliaron hoy jueves la búsqueda del responsable de la muerte del activista político Charlie Kirk y ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto de la persona responsable.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer dos imágenes de la «persona de interés».

Kirk, de 31 años de edad, sufrió una herida de bala en el cuello cuando pronunciaba un discurso ante una gran multitud durante un debate «Prove me wrong» realizado en la Universidad del Valle de Utah hacia el mediodía del miércoles.