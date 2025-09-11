Feria internacional de inversión en China concluye con acuerdos planeados por 644.000 millones de yuanes

Xiamen, 11 sep (Xinhua) — La 25ª Feria Internacional para la Inversión y el Comercio de China (CIFIT, siglas en inglés) concluyó hoy jueves con la firma de acuerdos para 1.154 proyectos y una inversión prevista total de 644.000 millones de yuanes (alrededor de 90.660 millones de dólares), de acuerdo con el comité organizador de la feria.

La CIFIT es la única exposición a nivel nacional de China centrada en la promoción de las inversiones. La feria de este año se llevó a cabo en la ciudad costera de Xiamen, en el este de China, del 8 al 11 de septiembre, durante la cual se organizaron más de 100 actividades de inversión.

El evento se realizó en un área total de exposición de 120.000 metros cuadrados y atrajo a visitantes de más de 120 países y regiones. Se enfocó en tres áreas principales: «Invertir en China», «Inversión china» e «Inversión internacional».

Como una importante plataforma para la promoción de la inversión bidireccional en China, la feria incluyó diálogos con corporaciones multinacionales, sesiones entre empresas privadas líderes y compañías de la lista Fortune 500, y más de 30 actividades de inversión especializadas, en las que se mostraron las oportunidades y el dinamismo del panorama de inversión en China.

Durante la CIFIT de este año, ministerios chinos, organizaciones internacionales y asociaciones empresariales presentaron 21 informes.