Hijo del expresidente brasileño Bolsonaro critica a jueces que condenaron a su padre

Río de Janeiro (Brasil), 12 sep (Sputnik).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), criticó el jueves a los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) que condenaron a su padre por liderar un intento de golpe de Estado.

«Narrativas se convirtieron en fundamento jurídico; suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro», escribió el legislador en sus redes sociales.

El senador también consideró que el juez instructor de la causa, Alexandre de Moraes, transformó el STF «en un gran teatro» y que usó su bolígrafo «para vengarse de Jair Bolsonaro».

«La más alta corte del poder judicial está haciendo un ajuste de cuentas con sus propias manos en plaza pública», criticó.

El expresidente fue condenado el jueves por una amplia mayoría de cuatro votos a uno, por los delitos de pertenencia a una organización criminal armada, intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, daño contra el patrimonio y daño contra bienes protegidos.

Los jueces del Supremo deliberan ahora sobre cuántos años de cárcel deberá cumplir, aunque se espera que la sentencia sea alta, ya que la suma de las penas máximas de cada uno de esos delitos alcanza los 43 años de cárcel.

Además de Bolsonaro, también se formó mayoría para condenar a los otros siete imputados por la trama golpista.

Se trata del exsecretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; el excandidato a vicepresidente, Walter Braga Netto; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exministro de Justicia Anderson Torres; el excomandante de la Marina Almir Garnier y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.

Los condenados urdieron la trama golpista tras las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro fue derrotado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva.

La trama golpista incluyó una asonada en la Explanada de los Ministerios de Brasilia en enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro provocaron destrozos en varias oficinas públicas. (Sputnik)