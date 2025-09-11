Llega a capital colombiana el primer tren del Metro que construye consorcio de empresas chinas

Bogotá, 11 sep (Xinhua) — Durante la madrugada de este jueves llegó a Bogotá el primer tren de la Línea 1 del Metro de la capital colombiana, cuya construcción está a cargo del consorcio conformado por las empresas chinas China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited, obra que tiene un avance del 62,16 por ciento, de acuerdo con información de la alcaldía.

La llegada del tren fue recibida con un acto simbólico en el patio-taller ubicado en el sur de la ciudad, donde el alcalde Carlos Fernando Galán calificó el evento como un hito trascendental.

«Este es un hito para la ciudad, una apuesta de 83 años que se está materializando, y tener vagones que dicen ‘Metro de Bogotá’ es algo que hemos esperado por muchos años», señaló el alcalde.

Galán anunció que a partir de noviembre se iniciarán las pruebas técnicas de los trenes, bajo coordinación del consorcio chino. La operación comercial está prevista para comenzar en el primer semestre de 2028.

Anunció que el tren entrará en una fase de pruebas técnicas antes de entrar en operación.

«En China recorrió 2.500 kilómetros y aquí debe hacer lo mismo», dijo.

«El segundo tren ya está en camino y de aquí a diciembre llegarán cuatro o cinco más. En mayo del próximo año estaremos haciendo pruebas en 5,7 kilómetros de viaducto», detalló Galán.

Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro Línea 1 de Bogotá, señaló que las más de 13.500 personas vinculadas al proyecto celebran hoy uno de los pasos más significativos al ver los trenes que transportarán a la ciudadanía en el futuro cercano.

«Amanece y nuestro primer tren ya está en Bogotá. Aquí en el patio-taller en Bosa (el corazón operativo de la Línea 1) recibiremos uno a uno los 30 trenes y comienzan paso a paso las pruebas», expresó Narváez.

De acuerdo con el gerente, la operación de esta primera línea beneficiará a más de 2,9 millones de personas de los barrios de Bosa y Kennedy, en el sur de la capital colombiana, reduciendo un recorrido que hoy hacen en una hora y media a 27 minutos.

«Que puedan tener dos horas al día para su bienestar, para la atención de su familia, para el cuidado de sus seres queridos, para educarse, para el deporte», agregó Narváez.

El primer tren del metro, compuesto por seis vagones, recorrió 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena hasta Bogotá, atravesando nueve departamentos en una operación terrestre que duró seis días y en la que participaron 80 personas.