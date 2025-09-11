Más de 20 drones de Kiev derribados en la región de Leningrado

Moscú, 12 sep (Sputnik).- Más de 20 drones enemigos fueron interceptados por las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia en la región rusa de Leningrado, informó este viernes el gobernador de este territorio, Alexandr Drozdenko.

«Según datos preliminares, más de 20 drones fueron destruidos sobre el territorio de la región de Leningrado. Continúan las operaciones para repeler el ataque de drones», publicó el gobernador en su canal de Telegram.

Drozdenko detalló que la caída de los escombros de los drones se registró en la ciudad de Tosno, sin víctimas ni incendios.

Más temprano este viernes, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó sobre nueve drones ucranianos abatidos por la defensa antiaérea rusa en las afueras de la capital rusa.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. (Sputnik)