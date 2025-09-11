Netanyahu analiza plan para la «emigración voluntaria» de gazatíes a partir de octubre

Tel Aviv, 11 sep (Sputnik).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está celebrando una reunión de alto nivel sobre la «emigración voluntaria» de palestinos de la Franja de Gaza, según informó este jueves a The Times of Israel la oficina de uno de los asistentes.

El foro, al que asisten altos funcionarios de defensa y ministros del gabinete, está debatiendo un plan para permitir la salida de los gazatíes del enclave palestino a partir de octubre.

La Oficina del primer ministro no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Según otro informe del Canal 13, el sistema de defensa ha presentado un plan según el cual los gazatíes podrían empezar a abandonar la Franja, devastada por la guerra, a partir del próximo mes por aire y mar.

Fuentes de defensa informaron al medio que Israel está en conversaciones con varios países africanos para recibir a los gazatíes, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

Los críticos de esta política acusan a Israel de tratar de llevar a cabo una limpieza étnica de los palestinos de Gaza, dado que muchos de quienes la impulsan en medio de una guerra devastadora no se han comprometido a permitir el regreso de quienes se marchan, mientras presionan para el restablecimiento de asentamientos israelíes en el enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 64.600 palestinos muertos y unos 163.300 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago de Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)