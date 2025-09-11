Presidenta de México apoya investigación para evitar incidentes como explosión de camión cisterna de gas en capital mexicana

México, 11 sep (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy jueves a favor de que las autoridades de la capital del país realicen una investigación en torno a la explosión de un transporte de gas ocurrida el miércoles para evitar su repetición, accidente que hasta ahora ha dejado al menos seis personas fallecidas.

En su habitual rueda de prensa diaria, la mandataria dijo que el Gobierno mexicano, sobre todo la Secretaría (ministerio) de Energía, colabora en la investigación del accidente, en lo que se refiere al traslado de combustibles.

«En estos casos es la Fiscalía de la Ciudad de México quien hace toda la investigación, ellos tienen que hacer los peritajes, la investigación», explicó Sheinbaum a periodistas en Palacio Nacional.

La mandataria mencionó que la empresa Silza, propietaria del vehículo accidentado, afirmó tener los seguros en regla para la atención a los afectados por quemaduras, pero se pronunció por reforzar las medidas de seguridad en el transporte de combustibles.

«Es muy trágico lo que ocurrió ayer (miércoles), es un accidente que hay que ver cuál es la razón», subrayó Sheinbaum, tras ofrecer su solidaridad con las familias afectadas por la explosión.

Un camión cisterna que transportaba gas LP (licuado de petróleo) volcó y estalló cuando transitaba por el sitio conocido como Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la zona oriente de la capital mexicana, lo que provocó una onda expansiva que dañó a una treintena de vehículos, así como quemaduras graves a personas que circulaban en los alrededores.