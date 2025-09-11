Presidente cubano afirma que la mayoría de provincias están enlazadas al sistema eléctrico

La Habana, 11 sep (Sputnik).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la mayoría de las provincias de la isla ya están enlazadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego del reciente colapso en la red energética que provocó un apagón general.

«Luego de una madrugada de mucho trabajo por los especialistas del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica de Cuba, sigue avanzando la conexión del SEN. Se generan más de 1.000 MW, y la mayoría de las provincias ya están enlazadas. Esta jornada será decisiva. Seguimos de pie y combatiendo», escribió el mandatario en la red social X.

De acuerdo con reportes de la Unión Eléctrica de Cuba, las provincias de Pinar del Río y Artemisa (ubicadas al oeste) y de Granma y Guantánamo (al oeste del territorio) aún no han podido conectarse al SEN.

Un nuevo colapso en la red energética provocó el miércoles un apagón general, luego de una inesperada «desconexión» de la mayor central termoeléctrica del país, nombrada Antonio Guiteras.

Según dijo este miércoles al Sistema Informativo de la Televisión Cubana, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, la termoeléctrica Guiteras se encuentra «en proceso de arranque» y cuando ya entre en servicio, podrán enlazarse las provincias que aún no cuentan con corriente.

Desde finales del año anterior, Cuba ha sufrido varios apagones generales en todo su territorio debido al colapso del sistema eléctrico nacional, la mayoría de las veces luego de fallas en la Guiteras y en un contexto de alto déficit de combustible.

Este nuevo incidente ocurre pocas horas después de que las autoridades anunciaran la sincronización de 30 parques fotovoltaicos de 21.8 MegaWatts a la red nacional, considerándolo un avance en «el camino de la soberanía energética».

Cuba lidia desde hace meses con una crisis energética, agravada por recurrentes desconexiones de su red eléctrica nacional por falta de combustible, roturas y una infraestructura obsoleta, más el impacto de huracanes y de las sanciones económicas de EEUU, que dificultan el acceso a créditos o a mercados alternativos. (Sputnik)