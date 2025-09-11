Presidente de Colombia critica a la Unión Europea por su postura sobre la guerra en Gaza

Bogotá, 11 sep (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este jueves la actitud de Europa frente a la guerra en la Franja de Gaza y agregó que planteará el tema en la próxima cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que se realizará en el país.

«Hemos congregado la cumbre Celac-Europa, que se celebrará en los próximos días. Hemos invitado a todos los presidentes, primeros ministros y jefes de Estado de Europa. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué puede dialogar América Latina con Europa si todavía nos siguen insultando? (…) Pareciera que Europa quiere hablar de guerra. No ha sido capaz, salvo las excepciones de España, Irlanda, Noruega y Eslovaquia, de decir la verdad sobre un tercer genocidio: el que está ocurriendo en Palestina», señaló el mandatario en un acto público.

Además, Petro condenó la muerte de inmigrantes que intentan llegar a Europa a través del Mar Mediterráneo.

«¿Cómo es posible que hoy los nietos de quienes combatieron por la libertad en Europa no nos entreguen la palabra democracia vuelta realidad en sus propias tierras, sino que entreguen la fosa común más grande en el planeta en el mar Mediterráneo?», agregó Petro.

En su discurso, el presidente colombiano reiteró la necesidad de redefinir la relación entre América Latina y Europa.

Santa Marta (norte) será la sede de la IV Cumbre entre la Celac y la UE, los días 9 y 10 de noviembre de este año. (Sputnik)