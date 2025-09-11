Presidente surcoreano afirma que las empresas dudarán en invertir en EE. UU. tras redada contra inmigrantes

Seúl, 11 sep (Xinhua) — El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó hoy jueves que las empresas nacionales dudarán sobre su inversión en Estados Unidos, tras la redada migratoria llevada a cabo la semana pasada en el país norteamericano, que provocó la detención de cientos de trabajadores surcoreanos.

«Tal y como están las cosas, nuestras empresas se mostrarán inevitablemente muy reticentes a invertir directamente en Estados Unidos», dijo Lee en una rueda de prensa televisada con motivo de sus 100 días en el cargo, añadiendo que esto podría tener un impacto significativo en las inversiones futuras.

Lee señaló que Seúl y Washington están negociando la expedición de visados relacionados con las inversiones en Estados Unidos, y añadió que Estados Unidos resolverá la cuestión si existe una necesidad práctica.

En colaboración con otras fuerzas del orden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de Estados Unidos realizó una redada el 4 de septiembre en las obras de una planta de baterías para vehículos eléctricos operada por una empresa conjunta entre Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

Fueron detenidas 475 personas, entre ellas más de 300 surcoreanos que desde entonces permanecen recluidos en el centro de detención de Folkston, en Georgia.