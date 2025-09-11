Reacciones diversas por condena histórica contra Bolsonaro en Brasil

Río de Janeiro, 11 Sep (Elpaís.cr).- La condena de este jueves a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil provocó reacciones de alto nivel en la política internacional.

Desde EE.UU., el presidente Donald Trump dijo estar «muy insatisfecho» por el fallo contra Bolsonaro y lo consideró «terrible para Brasil». «Es muy sorprendente lo que ha pasado», señaló ante la prensa al trazar un paralelismo con sus propios procesos judiciales.

«Esto es muy similar a lo que intentaron hacerme, pero no pudieron. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil y es un buen hombre», dijo.

En la misma línea, el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, también criticó duramente la decisión del Supremo Tribunal Federal. A través de la red social X, acusó al juez Alexandre de Moraes de ser un «violador de derechos humanos» y aseguró que la administración estadounidense «responderá apropiadamente a esta caza de brujas» que, según él, afecta a Bolsonaro.

Por el contrario, el presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró la resolución como una señal de resiliencia institucional.

«Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre», publicó en su cuenta de X.

También el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, opinó sobre el histórico fallo judicial. «Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia», dijo en un escueto mensaje de X.

Por su parte, el diputado Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, aseguró que con la sentencia «la supremacía derrotó a la democracia», y ponderó la figura de su padre, a quien considera víctima de una persecución política.

«Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia, los perseguidores pasan a la escoria. ¡No renunciaremos a nuestro Brasil!», afirmó desde sus redes sociales. (Sputnik)