Representante de Trump informa que Washington levanta sanciones a la bielorrusa Belavia

Minsk, 11 sep (Sputnik). – El representante del presidente norteamericano John Coale informó en una reunión con el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, que Washington levanta las sanciones impuestas a la compañía aérea Belavia.

«Hubo una conversación telefónica muy importante, cuando el presidente (norteamericano Donald) Trump le llamó desde su avión presidencial camino a Alaska (…) y luego me pidió volver a llamarle. Pues quiero declarar oficialmente que hemos levantado las sanciones a Belavia», dijo Coale durante su reunión con Lukashenko en Minsk este jueves.

El vídeo de la reunión fue divulgado a través del canal de Telegram Pul Pervogo, cercano a la oficina de prensa de la administración presidencial bielorrusa.

Según relató Coale, él tuvo un encuentro con el presidente Trump en el cual participaron decenas de personas.

«El presidente me dijo: ‘Haga inmediatamente lo de Belavia’, y esa decisión ya ha sido aprobada y tomada en consideración por los respectivos ministerios y departamentos», refirió el representante de Trump.

EEUU impuso sanciones a la aerolínea bielorrusa Belavia en 2023. La nota aclaratoria del Ministerio de Finanzas de EEUU decía que era una medida dirigida contra organizaciones implicadas en las represiones contra la sociedad civil, en el «enriquecimiento» del presidente Lukashenko y en la «coparticipación» en el conflicto ucraniano.

Las sanciones preveían el bloqueo de los activos de individuos y empresas, y, además, quedaba prohibido realizar transacciones con esas empresas.

Coale comentó, además, que los presidentes de EEUU y Bielorrusia harán lo posible por normalizar las relaciones entre los dos países.

«Nuestros presidentes (…) son líderes que harán todo lo posible para normalizar nuestras relaciones y concentrarse en lo que tenemos en común y no en las diferencias», remarcó el representante de Trump.

Al final de la reunión en Minsk, Coale entregó al líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, unos gemelos, que era un regalo de parte de Donald Trump.

«Muy interesantes los gemelos, con la imagen de la Casa Blanca», comentó Lukashenko al agregar que «no quedará en deuda» con su colega estadounidense.

Más tarde, al reunirse con el embajador de Bielorrusia ante la ONU, Valentín Ribakov, el líder bielorruso agradeció a EEUU por haber levantado algunas de las sanciones.

«Agradezco a los norteamericanos por haber suspendido algunas de las sanciones, ahora nos será más fácil trabajar, lo que también es importante. Pero eso no es lo fundamental, lo es otra cosa que depende de la economía, y me refiero a la vida de las personas», refirió Lukashenko.

Las palabras del líder bielorruso fueron citadas por la agencia estatal de noticias Belta. (Sputnik)