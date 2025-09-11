Reservas de petróleo en la OCDE subieron en julio en 2,4 millones de barriles

Moscú, 11 sep (Sputnik).- Las reservas comerciales de petróleo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentaron en 2,4 millones de barriles (mb), hasta 2.761 mb, según el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

«Los datos preliminares para julio de 2025 muestran que las reservas comerciales de la OCDE fueron de 2.761 mb, lo que es 2,4 mb más en términos mensuales. A este nivel, las reservas comerciales de la OCDE fueron de 66,5 mb inferiores a las del mismo mes del año pasado, 128,5 mb inferiores al promedio de los últimos cinco años y 208,6 mb inferiores al promedio del período entre 2015 y 2019», señala el documento.

La OPEP precisó que las reservas de crudo se estimaron en 1.317 mb y las de productos petrolíferos se situaron en 1.444 mb.

A su vez, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que «las reservas comerciales de petróleo y sus derivados en los países de la OCDE crecieron en 6,9 mb», hasta 2.794 mb, aunque están 3,5 mb por debajo de los niveles de 2024.

Al mismo tiempo, las reservas mundiales de petróleo aumentaron en 26,5 mb en julio, hasta 7.862 mb, es decir, 67 mb por debajo del promedio de cinco años.

El objetivo inicial del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores independientes (OPEP+) era situar las existencias comerciales mundiales de petróleo y productos petrolíferos en la media de los últimos cinco años.

Los miembros del acuerdo realizan un seguimiento más activo de las existencias en los países de la OCDE.

Sin embargo, en 2021, los miembros de la alianza comenzaron a centrarse en un objetivo adicional: el valor medio de las reservas para el periodo 2015-2019, ya que las reservas de petróleo se situaron en un nivel anormalmente alto durante casi todo 2020. (Sputnik)