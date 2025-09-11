Rusia insta a Polonia a reconsiderar cierre de frontera con Bielorrusia

Moscú, 12 sep (Xinhua) — La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró el jueves que su país insta a Polonia a reconsiderar lo antes posible la decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia.

Zakharova afirmó que las acciones de Polonia buscan «justificar la política de una mayor escalada de tensiones en el centro de Europa».

«Las medidas unilaterales de Polonia causarán un grave perjuicio a sus socios internacionales que utilizan la frontera polaco-bielorrusa para el intercambio comercial», agregó.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció el martes que el país cerrará por completo su frontera con Bielorrusia a partir de la medianoche del jueves, en relación con los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad 2025, que calificó de «muy agresivos».

Zakharova subrayó que dichas maniobras se realizan de manera regular con el debido nivel de cobertura pública y que representantes de todos los países integrantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), incluida Polonia, fueron invitados a observar los ejercicios.

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia, por su parte, convocó el martes al encargado de negocios de Polonia y presentó una protesta verbal por la decisión polaca.

La Cancillería bielorrusa advirtió que la medida unilateral de Polonia afectará a toda la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia, interrumpiendo el tránsito de personas y mercancías.