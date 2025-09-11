Rusia lanza nave de carga MS-32 al espacio

Moscú, 11 sep (Xinhua) — La nave espacial de carga rusa Progress MS-32, lanzada desde el cosmódromo de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), entró en la órbita prevista, indicó hoy la corporación espacial estatal rusa Roscosmos.

«La inserción de la nave espacial en la órbita designada, su separación de la tercera etapa del cohete, y el despliegue de antenas y paneles solares procedieron según lo previsto», indicó Roscosmos en una declaración.

Se espera que la nave de carga se acople con el módulo Zvezda del segmento ruso de la EEI el sábado a las 20:27 hora de Moscú (17:27 GMT).

La nave llevará más de 2,5 toneladas de carga a la EEI, incluyendo agua potable, combustible para la EEI, aire para reponer la atmósfera de la EEI y equipo científico, señaló Roscosmos.