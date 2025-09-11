Sector de entrega urgente de China mantiene crecimiento constante en agosto

Beijing, 11 sep (Xinhua) — El sector de mensajería de China continuó expandiéndose en agosto, con un crecimiento constante en el volumen de entregas, según un índice de la industria publicado hoy jueves por el Buró Estatal de Correos.

El índice de desarrollo del sector de entregas urgentes se situó en 424,9 en agosto, lo que representa un aumento del 4,4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con el buró.

Al desglosar los datos se observa que el subíndice para la escala de desarrollo aumentó un 11,2 por ciento interanual, mientras que el subíndice para la tendencia de desarrollo creció un 10,4 por ciento en comparación con el año anterior.

El mes pasado, la industria de entregas urgentes de China aceleró el desarrollo de su red aérea y forjó una integración más estrecha entre los sectores iniciales y finales de la cadena de producción, brindando un sólido apoyo para el rendimiento económico estable, según la misma fuente.

El índice se compila con base en datos de las principales empresas de logística que operan servicios de entregas postales. Refleja las actividades comerciales generales y las tendencias en el sector de mensajería del país.