Turquía insta a la UE y la ONU a detener a Israel para evitar colapso de seguridad global

Ankara, 12 sep (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, instó el jueves a la Unión Europea (UE) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a detener a Israel para impedir el colapso del sistema internacional de seguridad.

La declaración se produjo en una rueda de prensa en Italia en el contexto del ataque de Israel contra Catar cometido el martes con el objetivo de asesinar a los líderes del movimiento palestino Hamás. La grabación de la intervención del ministro fue difundida por el servicio de prensa de la Cancillería turca.

«La comunidad internacional, el sistema internacional, necesitan hacer más. Especialmente la UE, otros países y la ONU deben tomar medidas para detener a Israel. De lo contrario, nos enfrentaremos cara a cara con el colapso total del sistema internacional», declaró Fidan.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó con anterioridad que su país estaba detrás del ataque lanzado el martes contra una reunión de altos cargos de Hamás en Doha.

Hamás, por su parte, declaró que el intento de asesinar a los miembros de su delegación que negocia la paz en Doha fracasó, pero confirmó que la ofensiva israelí mató a otras seis personas.

Tras el ataque, que recibió una amplia condena por parte de la comunidad internacional, el Gobierno catarí dio por cancelados los acuerdos que se habían alcanzado antes entre Israel y Hamás.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 64.600 palestinos muertos y unos 163.300 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago de Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)