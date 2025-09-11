XI Foro Internacional de Culturas Unidas comienza en San Petersburgo

San Petersburgo, 11 sep (Xinhua) — El XI Foro Internacional de Culturas Unidas comenzó hoy en la ciudad rusa de San Petersburgo y atrajo a delegados de más de 60 países.

Realizado con el tema «Regreso a la cultura: Nuevas oportunidades», el foro de tres días consistirá en más de 40 eventos, incluyendo conferencias, paneles de discusión, mesas redondas y sesiones temáticas. Los temas abarcarán teatro, museos e inteligencia artificial, entre otros.

Un aspecto destacado del programa cultural del foro es el Festival Cultural Chino que presentará el drama de kung-fu «Once Guerreros».

Establecido en 2012, el foro es organizado de manera conjunta por el gobierno de San Petersburgo, el Ministerio de Cultura del país y la administración de la ciudad de San Petersburgo, con el fin de conservar y desarrollar la cultura rusa además de promover la cooperación y los intercambios culturales internacionales.