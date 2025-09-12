Acusan a Europa de cómplice del bloqueo a Gaza

Túnez, 12 sep (Prensa Latina) La periodista y militante del Partido Comunista Colombiano, Diana Alfonso, expuso hoy lo que considera complicidad europea en la escalada de violencia contra Palestina.

Alfonso es sobreviviente del ataque del que fue víctima la llamada Flotilla de la Libertad del 1 de mayo último cuando se dirigía a Gaza.

En su testimonio, que compartió con Prensa Latina, narra que en la madrugada del 2 de mayo el buque Conscience, parte de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, fue atacado por drones no identificados mientras se preparaba para transportar ayuda humanitaria a Gaza.

La embarcación, que navegaba bajo bandera de Palaos, se encontraba en aguas internacionales cerca de Malta cuando fue impactada por dos proyectiles que provocaron un incendio y una brecha en el casco, poniendo en riesgo la vida de sus 30 tripulantes, entre ellos periodistas y activistas de múltiples nacionalidades.

Alfonso, que era una de las periodistas colombianas a bordo, relató entonces que el ataque fue una acción coordinada para silenciar la solidaridad.

Estábamos en aguas internacionales, y ningún gobierno europeo intervino para detener esta agresión, denunció.

Los drones, presuntamente israelíes, actuaron a solo 17 millas náuticas de Malta, un Estado miembro de la Unión Europea, recordó.

El ataque, rememoró ahora, ocurrió en un momento simbólico: exactamente un año después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024.

En un discurso histórico en la Plaza de Bolívar, Petro denunció el genocidio en Gaza y declaró: «Si muere Palestina, muere la humanidad» .

El hecho de que el ataque ocurrió cerca de Malta, sin una respuesta contundente de las autoridades europeas, evidencia la complicidad de la UE, apuntó la activista.

«Europa permite que su territorio sea usado para acciones terroristas. La soberanía europea se sacrifica en el altar de los intereses israelíes», sostiene la militante colombiana.

La activista reconoce, sin embargo, que aquel, como otros ataques anteriores que cobraron vida de seres humanos, no detuvo las misiones humanitarias, ejemplo de lo cual es la actual Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 50 barcos de 44 países, que navega hacia Gaza en la mayor misión civil para romper el sitio marítimo.

En su testimonio, Alfonso denunció lo que considera «complicidad de países europeos» y señala que «Europa rasga sus vestiduras pregonando que reconoce a Palestina, pero luego envía armas a la OTAN, terciarizando acciones violentas que encubren el genocidio».

La periodista del Semanario Voz expresó claramente que «Occidente es también responsable directo de lo que ocurre en Gaza».

Desmitificó el carácter religioso que se pretende dar al conflicto y apuntó que el Estado de Israel «siempre traicionó los valores clásicos del judaísmo», caracteriza la doctrina de la élite israelita de supremacista, y portadora de un proyecto colonial, cuyo objetivo es imponerse sobre la cultura palestina y ocupar su territorio.