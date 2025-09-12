Asciende a 46 número de muertos por ataques aéreos israelíes en Yemen

Saná, 12 sep (Xinhua) — El número de muertos por los ataques aéreos israelíes en la capital controlada por los hutíes de Yemen, Saná, y la provincia de al-Jawf el miércoles ha aumentado a 46, mientras otras 165 personas resultaron heridas, dijo el jueves el Ministerio de Salud hutí.

Entre las víctimas se encuentran 11 mujeres y cinco niños, mientras que otras 29 mujeres y 31 niños están entre los heridos, declaró el Ministerio en un comunicado, añadiendo que muchos de los heridos se encuentran en estado crítico.

Israel dijo el miércoles que sus fuerzas aéreas atacaron lanzamisiles, campamentos y la sede de los medios de comunicación del portavoz militar hutí Yahya Sarea.

En respuesta, Sarea indicó que no había lanzamisiles en la sede de los medios de comunicación y lugares civiles, y acusó a Israel de atacar instalaciones civiles y casas residenciales.

El grupo, que controla gran parte del norte de Yemen, prometió continuar los ataques contra Israel en represalia y presionar por el fin de la guerra y el bloqueo al pueblo palestino en Gaza.

Los hutíes reivindicaron el jueves nuevos ataques con misiles y drones, que Israel dijo que fueron interceptados.