Autoridades de EE.UU. agradecen a la familia del presunto asesino de Kirk que ayudaran a capturarlo

Washington, 12 Sep (Elpaís.cr).- Las autoridades de Utah confirmaron este viernes el arresto de Tyler Robinson, presunto autor del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que falleció este miércoles al ser alcanzado en el cuello por un disparo durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, expresó su agradecimiento a la familia de Robinson por ayudar a arrestarlo.

«Quiero agradecer a los familiares de Tyler Robinson, que hicieron lo correcto y ayudaron a llevarlo a la Policía», dijo durante una conferencia de prensa.

El gobernador subrayó que Tyler no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, y que «vivía, y había vivido durante mucho tiempo con su familia en el condado de Washington».

Según Cox, un familiar del sospechoso contactó a un amigo de la familia después del tiroteo. Este amigo se comunicó con la oficina del sheriff y dijo a los oficiales que Robinson había confesado o insinuado que él había cometido el crimen.

«La familia del sospechoso señaló que Tyler decía que Kirk estaba ‘lleno de odio’ y ‘propagando odio'», dijo.

Los investigadores fotografiaron mensajes mostrados por el compañero de piso de Robinson en los que hablaba de recuperar un rifle, detalló el gobernador.

Las comunicaciones incluían conversaciones en las que se aludía a la necesidad de retirar un rifle de un punto de entrega y dejarlo en un arbusto. Además, contenían información referida a la vigilancia del área donde estaba el arma. Asimismo, allí decían haber dejado el rifle envuelto en una toalla, especificó Cox.

«Los mensajes también mencionan balas grabadas, una mira telescópica y la singularidad del rifle. Los mensajes del contacto ‘Tyler’ también mencionaban que se había cambiado de ropa», agregó.

Tres de los casquillos sin disparar del sospechoso llevaban grabadas frases como «¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!», «Si lees esto, eres gay*, LMAO [acrónimo de Laughing My Ass Off , ‘me parto de risa’ en español]», dijo Cox. En otro se leía: «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao», letra de una popular canción italiana adoptada por la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial.

«Todos hicieron un gran trabajo»

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que el sospechoso de asesinar a Kirk está bajo custodia. «Puedo decir que, solo para protegernos a todos y para que ni Fox ni ninguno de nosotros sea demandado, con un alto grado de certeza, lo tenemos. Está bajo custodia», declaró el mandatario en una entrevista con Fox News cuando le preguntaron si había novedades sobre el sospechoso.

Trump detalló que su Administración colaboró tanto con la Policía local de Utah como con el gobernador para lograr la detención. «Todos hicieron un gran trabajo. Ya sabes, atrapar a alguien cuando empiezas sin nada, solo teníamos un video en el que parecía una hormiga, era casi inútil, solo vimos que había alguien arriba. Y se ha trabajado mucho los últimos dos días y medio. Es increíble», añadió.

El mandatario también afirmó que su captura fue posible gracias a la colaboración de personas cercanas al individuo. «El padre convenció al hijo» para que se entregara, señaló.

Kirk fue baleado durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirma que se trató de un «ataque selectivo».

Trump describió al fallecido como «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical» por causar violencia política. (Sputnik)