Brasil pone en marcha primera conexión para suministrar biometano como alternativa ecológica

Sao Paulo, 12 sep (Xinhua) — Brasil, la principal economía de América Latina, puso en marcha hoy viernes la primera experiencia de abastecimiento urbano con biometano del país, al conectar a un cliente en la ciudad de Presidente Prudente, al interior del estado de Sao Paulo (sureste), en un paso considerado histórico para la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes, informaron este viernes las autoridades.

Este biogás purificado es producido a partir de los restos de la caña de azúcar, de la cual en Brasil también se produce el etanol, el alcohol combustible para su flota de vehículos.

La Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del estado de Sao Paulo informó en un comunicado que la iniciativa convierte a Presidente Prudente en el primer municipio brasileño en recibir biogás purificado, inaugurando un nuevo modelo de suministro que busca diversificar la matriz energética.

El proyecto incluye la construcción del primer gasoducto exclusivo para biometano en Brasil, con una red de 44 kilómetros.

Un restaurante de Presidente Prudente fue el primer lugar que recibió el llamado gas ecológico.

La obra, con una inversión estimada en 12 millones de reales (unos 2,2 millones de dólares), muestra un avance de 80 por ciento y permitirá atender en su etapa inicial a más de 5.000 personas y 58 establecimientos, incluidos restaurantes, hoteles y panaderías.

«Con esta conexión, Presidente Prudente se convierte en un municipio modelo y la primera ciudad verde de Brasil», dijo el secretario de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai.

El biometano es obtenido a partir de residuos de la caña de azúcar y posee características similares al gas natural.

Según estudios de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), la expansión de este biocombustible puede generar hasta 20.000 empleos y reducir en 16 por ciento las emisiones previstas en las metas climáticas locales, además de cubrir hasta 40 por ciento de la demanda de gas natural en el estado.

El Gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva lleva a cabo el programa Nueva Industria Brasil en la cual promueve la transición verde de las industrias para un nuevo nivel de innovación y tecnología, una iniciativa que será mostrada en noviembre durante la realización de la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la ciudad amazónica de Belém, estado de Pará.