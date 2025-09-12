China apoya a Beijing para poner a prueba acuerdo sobre comercio electrónico de OMC

Beijing, 12 sep (Xinhua) — Las autoridades chinas han dado a conocer un plan de trabajo para apoyar a Beijing en la puesta a prueba del acuerdo sobre comercio electrónico de la Organización Mundial del Comercio (OMC), informó hoy viernes el Ministerio de Comercio.

El plan, publicado conjuntamente por cinco órganos gubernamentales, incluido el ministerio, describe 41 medidas en cinco áreas clave para impulsar la digitalización del comercio, mejorar la gobernanza de datos, optimizar el entorno de consumo digital, aumentar la transparencia en los servicios de telecomunicaciones, y ampliar la cooperación internacional en comercio digital.

El acuerdo sobre comercio electrónico de la OMC representa un logro importante para China en la elaboración de normas multilaterales relacionadas con el comercio digital y constituye un hito en los continuos esfuerzos del país por avanzar en una apertura de alto nivel, de acuerdo con un funcionario de la cartera.

Se espera que proporcione un entorno regulatorio estable, transparente y predecible para el comercio y la transformación digitales globales, y beneficie a los consumidores y las empresas participantes en el comercio digital en todo el mundo, añadió el funcionario.

En diciembre de 2024, luego de más de cinco años de negociaciones, 71 miembros de la OMC –entre ellos China, la Unión Europea y Australia– llegaron formalmente a un acuerdo sobre comercio electrónico, señaló el funcionario.

El pacto incorpora normas clave para el comercio electrónico, incluidos marcos para las transacciones electrónicas, la autentificación y las firmas electrónicas, y el comercio sin papel. También representa un avance significativo en el establecimiento de un mecanismo a largo plazo para eximir de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas y facilitar los pagos electrónicos.

Bajo los procedimientos de la OMC, los participantes en el acuerdo, incluida China, están buscando el consenso de todos los miembros para incorporar formalmente el acuerdo al marco de la OMC y ponerlo en práctica, de acuerdo con el ministerio.