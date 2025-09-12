Colombia y el temor de entrar en una guerra ajena

Bogotá, 12 sep (Sputnik).- Con más de 2.000 kilómetros de frontera compartida con Venezuela, Colombia teme enfrentarse ante el peor de los escenarios. Una escalada militar, como consecuencia de la intensificación de la retórica bélica entre Washington y Caracas, podría tener consecuencias devastadoras para su territorio, su economía y sus habitantes.

Si el Gobierno de Donald Trump ejecuta una intervención militar contra Venezuela, Colombia se convertiría en el epicentro de una crisis humanitaria y de seguridad nunca vista en la región.

Entrevistada por la Agencia Sputnik, la historiadora y analista internacional Diana Carolina Alfonso afirma que el núcleo del problema no se limita a la tensión binacional, sino que va más allá.

«Colombia y Brasil han manifestado preocupación, pero no son los únicos. Si se llegara a dar una invasión sobre el Caribe, el impacto comprometería política y militarmente a buena parte de Sudamérica», advierte.

Alfonso recuerda el precedente de Haití, donde la militarización desembocó en el desplazamiento forzado de un millón de personas.

«No queremos eso para nuestro hemisferio: eso es lo que han reiterado Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil) y Gustavo Petro (presidente de Colombia)», recordó.

Pero lo cierto es que, en medio de esa tormenta geopolítica, las opiniones en Colombia también se han dividido. Desde el Gobierno, en principio el mensaje es de prudencia.

«No tiene mucho sentido especular sobre un tema tan delicado como la posibilidad de una intervención militar. La prudencia y la sensatez deben guiar la comunicación y las relaciones diplomáticas de los actores involucrados», declaró Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, e insistió en que Bogotá apuesta por el diálogo y el derecho internacional.

La afirmación recoge la línea marcada por el presidente Petro, quien recalcó que Colombia no prestará su territorio para una invasión a un país vecino.

En este sentido, la diplomacia colombiana contrasta con la oposición conservadora, que ha recurrido a un lenguaje más drástico.

En enero, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se plantó en la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste) para pedir abiertamente una acción militar multinacional contra Maduro.

«Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres», clamó, convencido de que el camino institucional en Venezuela está bloqueado.

La posibilidad de que Venezuela se convierta en un nuevo epicentro de guerra o violencia preocupa a gobiernos, expertos y ciudadanos por igual.

En Colombia, el debate se mueve entre el miedo a un colapso regional y las tensiones de la política interna. Entre el mar y la frontera, el país se ve obligado a tomar su postura. Por ahora, la mayoría parece optar por prevenir la guerra y contener la escalada.

Tensiones constantes

Las tensiones entre Washington y Caracas tiene antecedentes claros, pues desde el período de Hugo Chávez (1999-2013), la relación con EEUU se degradó hasta el punto de la ruptura diplomática en 2019.

Con la elección de Nicolás Maduro, en 2013, la confrontación aumentó y con ella las sanciones económicas, acusaciones de narcotráfico y desconocimiento de la legitimidad electoral del Gobierno.

En paralelo, Washington apoyó a líderes opositores como Juan Guaidó y, más recientemente, a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, recrudeció la estrategia de presión máxima.

«Ya verán», respondió Trump a la prensa al ser preguntado por posibles ataques contra objetivos en Venezuela.

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue más explícito: «Estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que envían drogas a EEUU», advirtió.

Temor ciudadano

Mientras tanto, los colombianos de a pie sienten el temor real. Saben que, al igual que ocurrió en Siria e Irak, el país se puede ver afectado directamente.

Martha Guerrero, ingeniera de sistemas de 56 años ,residente en Bogotá, reconoce a esta Agencia su miedo ante la posibilidad de un conflicto regional.

«Ante la posibilidad de una intervención militar, todos esos temas son muy preocupantes: la seguridad, la economía, el desabastecimiento, la migración, la pérdida de empleo. Claramente se concentran los recursos en lo militar y se descuidan aspectos como la seguridad ciudadana o la economía», explica.

Para ella, lo más alarmante sería el deterioro de la seguridad en un contexto de guerra, pues considera que el Estado no tiene las capacidades para atender un escenario de esa magnitud.

«Ese es el tema más preocupante, por todo lo que implica un estado de guerra y de conmoción. Creo que ni la comunidad ni el Estado están preparados para recibir más población migrante», señaló.

Guerrero teme que Bogotá, como gran receptor, termine «sobrepasada», con más de los cientos de migrantes que ya viven en la ciudad.

«Colegios y hospitales públicos ya están saturados. Mucho menos podrían atender a nuevos flujos de migrantes. Es necesario que se fortalezcan las capacidades institucionales para atender de la mejor manera a esas personas», indicó.

En una línea similar, Andrés Pinilla, obrero bogotano de 37 años, pone el acento en la soberanía.

«Lo más preocupante sería la pérdida de la soberanía de Venezuela como país. ¿Cómo puede afectar ese conflicto a la región? Pues obviamente generará más desplazamientos y posibles violaciones de derechos humanos. No es la manera más viable de resolver un conflicto», reflexionó.

Pinilla, sin embargo, confía en que Colombia no entre directamente en guerra.

«El Gobierno promueve la paz total y no creo que se meta en un conflicto bélico. Pero también dudo que se dejara irrespetar la soberanía del país en caso de que hubiera presencia militar extranjera sobre nuestro territorio».

Más allá de la retórica

Entre tanto, la demostración de fuerza entre Venezuela y EEUU no tardó en hacerse visible: destructores lanzamisiles, un submarino nuclear y miles de efectivos estadounidenses en aguas del Caribe. El Pentágono describió la operación como una campaña de interdicción contra carteles de la droga. Caracas la interpretó como un preludio de la invasión.

En respuesta, Maduro anunció la activación de millones de milicianos y ordenó maniobras en «284 frentes de batalla».

«Estos mares, esta tierra… le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano», proclamó.

El riesgo no es sólo retórico, ya que el 2 de septiembre, EEUU afirmó haber hundido una embarcación que, según Washington, transportaba miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

Caracas negó la versión y denunció que se trató de un «montaje mediático». El incidente desató un juego de acusaciones cruzadas y dejó claro lo delicado del escenario: un error de cálculo podría empujar a los dos países a un choque directo.

Ante esta realidad, Colombia se encuentra en la encrucijada. Una intervención militar desataría un nuevo éxodo, en un país que ya ha recibido a más de dos millones de venezolanos en la última década. La frontera del Catatumbo o la de Arauca-Apure, atravesadas por economías ilícitas y grupos armados, serían escenarios de desborde.

Al mismo tiempo, la economía colombiana sufriría los efectos de la inestabilidad regional en comercio, energía y seguridad.

Para el Gobierno Petro, el dilema también es cómo mantener la cooperación con EEUU en materia antidrogas y seguridad, sin convertirse en plataforma de operaciones contra Caracas.

La historia latinoamericana enseña, además, que las intervenciones militares extranjeras rara vez traen estabilidad. (Sputnik)