Defensoría urge marco legal robusto e índice de seguridad cibernética en sistema financiero

San José, 12 Sep (Elpaís.cr).– La Defensoría de los Habitantes reiteró su profunda preocupación ante el aumento de fraudes cibernéticos en el sistema financiero nacional y la ausencia de un marco legal sólido que garantice la protección de las personas usuarias frente a este tipo de delitos.

De acuerdo con la institución, la falta de un instrumento jurídico específico ha dejado a miles de familias costarricenses en una situación de vulnerabilidad, no solo frente al robo de sus recursos, sino también ante respuestas poco claras y mecanismos ineficaces para la restitución de fondos.

Fraudes y revictimización

La Defensoría ha venido señalando desde hace meses las debilidades normativas y la insuficiente protección de los consumidores financieros. Entre los principales problemas destacó la creciente ola de estafas electrónicas, rebajos no autorizados y fraudes que trasladan la carga de la prueba a las personas afectadas, mientras los bancos no ofrecen información transparente sobre la solidez de sus sistemas de seguridad informática.

En muchos casos, los reclamos de las víctimas son rechazados sin detallar si las entidades cumplieron con los estándares mínimos de protección, lo que, según la Defensoría, representa una revictimización.

La visión de la SUGEF

En un informe remitido a la Defensoría, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) destacó que el Acuerdo SUGEF 10-07 constituye una herramienta normativa robusta, al establecer controles obligatorios, evaluaciones de riesgo conjuntas y educación en ciberhigiene digital.

La SUGEF subrayó que su rol de supervisión incluye verificar el cumplimiento normativo, emitir observaciones y exigir medidas correctivas o sanciones en caso de incumplimiento. El acuerdo impone a los bancos la obligación de aplicar controles preventivos, detectivos y correctivos que permitan identificar patrones transaccionales atípicos, dispositivos usados, hábitos de autenticación y navegadores frecuentes.

Índice de seguridad cibernética

No obstante, tanto la SUGEF como la Defensoría coinciden en que el riesgo tecnológico y de ciberseguridad no puede eliminarse por completo y que las regulaciones vigentes solo mitigan parcialmente las amenazas.

Ante ello, la Defensoría propuso la creación de un índice de seguridad cibernética, similar al de suficiencia patrimonial, que clasifique públicamente a los bancos y demás entidades financieras según la solidez de sus sistemas de protección digital, capacidad de respuesta a incidentes, transparencia hacia los usuarios y protocolos de restitución de fondos.

“De esta forma, la competencia entre entidades no se limitaría a tasas y servicios, sino también a niveles verificables de protección frente a fraudes digitales, brindando confianza y seguridad a la ciudadanía”, señaló el pronunciamiento.

Proyecto de ley en discusión

La institución considera que la discusión del Proyecto de Ley N.° 23908 en la Asamblea Legislativa constituye una oportunidad clave para fortalecer la defensa de las personas usuarias y cerrar las brechas en materia de seguridad financiera y cibernética.

Un llamado urgente

Finalmente, la Defensoría instó al Poder Ejecutivo y al Congreso a priorizar un marco legal moderno que integre derechos humanos, seguridad digital y transparencia financiera.

“El país no puede seguir gestionando los fraudes cibernéticos con herramientas parciales que dejan desprotegida a la ciudadanía. Se requiere un marco regulatorio robusto, con medidas preventivas y correctivas claras, que coloque a las personas usuarias en el centro de la protección financiera”, enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.