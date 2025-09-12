Drones ucranianos atacan principal terminal petrolera rusa en el Báltico, según medios

Kiev, 13 sep (Xinhua) — Drones lanzados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) atacaron el puerto de Primorsk, la mayor terminal petrolera de Rusia en el mar Báltico, informó el viernes la agencia de noticias Ukrinform.

Los drones impactaron un buque en el puerto y una estación de bombeo, provocando un incendio y la interrupción temporal de los envíos de crudo, agregó la fuente.

Además, atacaron varias estaciones de bombeo de petróleo para afectar el principal sistema de tuberías que abastece a la terminal de Ust-Luga, indicó el reporte.

El SSU ha coordinado ataques con drones contra la industria petrolera rusa, señaló el reporte, citando a un informante dentro de la agencia de seguridad.