Ejército chino rastrea y vigila a buques de guerra EEUU y británico en estrecho de Taiwán

Beijing, 12 sep (Xinhua) — El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China envió a tropas navales y de la fuerza aérea para que rastreen y vigilen al destructor estadounidense Higgins y a la fragata británica HMS Richmond, que transitaron hoy viernes por el estrecho de Taiwán y realizaron acciones provocadoras.

Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del EPL, dijo en una declaración por escrito que la situación ha sido respondida y gestionada efectivamente.

«Las acciones de Estados Unidos y de Reino Unido han enviado señales equivocadas y socavado la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán», afirmó Shi.

Las tropas del Comando del Teatro Oriental del EPL siempre permanecen en máxima alerta y listas para salvaguardar resueltamente la soberanía y seguridad nacionales de China, así como la paz y la estabilidad regionales, añadió.