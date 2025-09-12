Equipos de China y Estados Unidos conversarán sobre TikTok y otras cuestiones

Beijing, 12 sep (Xinhua) — Como fue acordado por China y Estados Unidos, equipos chinos y estadounidenses sostendrán conversaciones sobre TikTok y otras cuestiones en España, dijo hoy viernes un vocero del Ministerio de Comercio.

La posición de China acerca de la cuestión de TikTok es clara y coherente, afirmó el portavoz. China está firmemente comprometida a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas y abordará la cuestión de TikTok de conformidad con las leyes y las regulaciones correspondientes.

El Gobierno chino otorga gran importancia a la privacidad y la seguridad de los datos y nunca ha solicitado, ni solicitará, a alguna empresa o individuo que recabe o proporcione datos localizados en el extranjero al Gobierno chino en violación de las leyes locales.

China insta a Estados Unidos a colaborar con el país, resolver las respectivas preocupaciones a través del diálogo basado en el respeto mutuo y la consulta igualitaria, y a encontrar soluciones que garanticen un entorno empresarial abierto, equitativo, justo y no discriminatorio para que compañías chinas, incluyendo a TikTok, sigan operando en Estados Unidos. Esto promoverá el desarrollo constante, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, añadió el portavoz.