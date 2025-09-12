La Asamblea General adopta una resolución que respalda la solución de dos Estados

Naciones Unidas, 12 Sep (UN.ORG).- La Asamblea General de la ONU adoptó este viernes una resolución respaldando la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel, y el desarme de Hamas.

El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita, y apoyado por decenas de países, obtuvo 142 votos a favor, diez en contra -entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina-, y doce abstenciones.

La Declaración de Nueva York establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina.

Francia: Estado palestino viable y soberano

La Declaración “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, precisó el embajador de Francia.

La votación de hoy precede a la Cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita para el 22 de septiembre en Nueva York, en la que Francia y otros países han prometido que reconocerán al Estado palestino.

Israel: La resolución busca los titulares, no la paz

El embajador israelí ante la ONU criticó la adopción de la resolución, calificándola de “teatro”, y afirmando que no busca la paz sino los titulares.

“Hamas es el único beneficiario”, dijo, y acusó a los países que respaldaron la resolución de “ver esta Asamblea como un juego de realidad virtual”. Con esta resolución, están eligiendo no ver lo que realmente pasa, agregó.

Tras cuestionar cómo van a sacar a Hamas de Gaza, sostuvo que Israel no lo va a eliminar.

Estados Unidos: Es un regalo para Hamas

Estados Unidos secundó la intervención israelí, aseverando que la resolución es un “golpe publicitario” equivocado.

“Es un regalo a Hamas”, apuntó la representante estadounidense, y añadió que la conferencia para la solución de dos Estados ha prolongado la guerra en Gaza.

Palestina: A los interesados en la paz: ¡Únansenos!

El embajador palestino ante la ONU agradeció la adopción de la resolución, considerando que el mensaje de la Asamblea resuena alto.

En una breve intervención, el diplomático palestino invitó a todos los que “quieren la paz y el fin de la ocupación” a sumarse a la solución de dos Estados.

“A los interesados en poner fin a la tragedia en Medio Oriente y salvar la vida de los niños ¡únansenos!”, llamó.